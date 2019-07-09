Уличные бои: два танка Т-62 сожгли в Триполи

В Триполи продолжаются бои между сторонниками Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара и так называемого Правительства национального согласия Сараджа.

Бойцы ПНС при поддержке бронетехники попытались перейти в наступление в южных пригородах мегаполиса. Их противники не дрогнули, и атаковавшие вынуждены были вернуться на исходные позиции, понеся достаточно серьезные по местным меркам потери. На улицах города остались два горящих Т-62. Кроме того, по данным ЛНА, убито около двух десятков военнослужащих противника.

До недавнего времени основными танками противоборствующих сторон являлись Т-55. Однако из-за дефицита исправной техники в строй стали возвращать "шестьдесят вторые", большая часть которых к моменту начала гражданской войны в 2011 году находилась на базах хранения. Бронемашины этой модели сейчас встречаются по обе стороны фронта.

По размещенным в Сети фотографиям трудно понять, чем были поражены эти Т-62. У Ливийской национальной армии в настоящее время имеется разнообразный арсенал противотанкового оружия: от ручных противотанковых гранатометов до переносных ракетных комплексов третьего поколения. Недавно стало известно о наличии у ЛНА американских комплексов FGM-148 Javelin, поставляемых, по некоторым данным, арабскими монархиями Персидского залива.