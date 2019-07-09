В венском метро появились ароматические поезда

В метро Вены в июле стартовал экспериментальный проект - "ароматические поезда". Теперь система кондиционирования вагонов помимо поддержания определенного температурного режима стала еще и освежать воздух - в нее подаются несколько ароматов.

Двери вагонов поездов, принимающих участие в эксперименте, помечены цветочными наклейками, пишет ТАСС. Всего курсируют четыре поезда с разными ароматами: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий и цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и кедровый Happy Enjoy.

"Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien. Проголосовать местные жители и туристы могут в интернете, на официальном сайте метро.

По словам депутата городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зимы, данный проект было решено запустить для комфорта пассажиров.