Возникшую после землетрясения в США трещину разглядели из космоса

Американская частная компания Planet Labs, разрабатывающая микроспутники, распространила снимки из космоса, на которых видны последствия мощного землетрясения магнитудой 7,1 балла.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в Калифорнии в минувшую пятницу.

Уилл Маршалл, сооснователь компании, разместил в своем микроблоге в Twitter снимки до и после землетрясения, на которых видно образование огромной трещины на земной поверхности в пустыне Мохаве. На фотографиях, сделанных 4 и 7 июля соответственно, отчетливо видно появление темной полосы непосредственно у эпицентра землетрясения.

Заметные из космоса изменения земной поверхности также обнаружил на снимках из космоса сотрудник NASA Крис Миллинер, специализирующийся на изучении землетрясений. Он также сообщил об этом на своей странице в Twitter.