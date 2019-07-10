Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации

Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у турфирмы около 24 тысяч евро за испорченный отдых. Потерпевшая отравилась во время отпуска в Турции, и это, по ее словам, вызвало у нее "фобию зарубежных поездок".

Адвокат пострадавшей доказал нарушение товарного соседства в холодильнике на кухне отеля, где отдыхала его клиентка. В связи с этим суд обязал турагентство выплатить истице щедрую компенсацию.

Как сообщает РИА Новости, дело вызвало скандал на британском туррынке. Женщина, будучи на отдыхе, не сообщила о проблемах со здоровьем ни администрации отеля, ни туроператору. К тому же, других случаев отравления в отеле зафиксировано не было.