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10.07.2019,  
17:27
Текст:  Яна Шамаева

Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Черноморский флот опроверг информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019. В пресс-службе сообщили, что эта информация не соответствует действительности, пишет ТАСС.

Фото: Министерство обороны РФ
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Черноморский флот также уточнил, что "Сметливый" строго исполняет нормы международного права и сейчас контролирует действия кораблей НАТО, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации оперативно принять меры.

О том, что "Сметливый" якобы зашел в запретную зону учений, где в это время проводились стрельбы корабельной артиллерии, ранее сообщило ВМС Украины. Также сообщалось, что корабль не реагировал на предупреждения и запросы моряков.

Учения Sea Breeze - 2019 проводят в северо-западной части Черного моря и продлятся до 12 июля.

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