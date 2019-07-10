Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Черноморский флот опроверг информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019. В пресс-службе сообщили, что эта информация не соответствует действительности, пишет ТАСС.

Черноморский флот также уточнил, что "Сметливый" строго исполняет нормы международного права и сейчас контролирует действия кораблей НАТО, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации оперативно принять меры.

О том, что "Сметливый" якобы зашел в запретную зону учений, где в это время проводились стрельбы корабельной артиллерии, ранее сообщило ВМС Украины. Также сообщалось, что корабль не реагировал на предупреждения и запросы моряков.

Учения Sea Breeze - 2019 проводят в северо-западной части Черного моря и продлятся до 12 июля.