Для иностранных преступников предложили ввести новое наказание

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) выступили с инициативой о высылке за пределы страны преступников, не имеющих российского гражданства. Предлагается для чужестранцев ввести новый вид уголовного наказания - принудительную высылку за пределы России. Такую меру предполагается применять в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания, либо меры уголовно-правового воздействия.

По данным ФСИН России, иностранцы и лица без гражданства составляют 5 процентов среди отбывающих наказание в российских колониях (25,7 тыс. человек) и почти 8 процентов среди находящихся под стражей (более 7 тыс. человек). Кроме того, почти 5,2 тыс. иностранцев в минувшем году отбывали наказания, не связанные с лишением свободы и оплатой денежных штрафов.

По статистике - более 90 процентов иностранных граждан, содержащихся в СИЗО и местах лишения свободы, - это приезжие из государств, ранее входивших в СССР. Чаще всего иностранные преступники попадают за решетку в России за наркотики.