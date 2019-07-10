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10.07.2019 10:51
Рубрика: Происшествия

Для иностранных преступников предложили ввести новое наказание

Текст: Иван Петров
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) выступили с инициативой о высылке за пределы страны преступников, не имеющих российского гражданства. Предлагается для чужестранцев ввести новый вид уголовного наказания - принудительную высылку за пределы России. Такую меру предполагается применять в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания, либо меры уголовно-правового воздействия.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По данным ФСИН России, иностранцы и лица без гражданства составляют 5 процентов среди отбывающих наказание в российских колониях (25,7 тыс. человек) и почти 8 процентов среди находящихся под стражей (более 7 тыс. человек). Кроме того, почти 5,2 тыс. иностранцев в минувшем году отбывали наказания, не связанные с лишением свободы и оплатой денежных штрафов.

По статистике - более 90 процентов иностранных граждан, содержащихся в СИЗО и местах лишения свободы, - это приезжие из государств, ранее входивших в СССР. Чаще всего иностранные преступники попадают за решетку в России за наркотики.

Происшествия Правосудие Правительство Минюст ФСИН
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