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Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии"

Новости
    10.07.2019, 11:25
Текст:   Алексей Литовченко

До чего техника дошла: кого угодно где угодно показывают. С помощью нейросетей стало возможным заменять лица в видео на другие лица, причем весьма реалистично. Сперва эту технологию, называемую DeepFake, конечно, опробовали на кино для взрослых. Ну а потом принялись и за просто кино.

Сильвестр Сталлоне в "Терминаторе 2"? Пожалуйста. Билл Мюррей в "Цельнометаллической оболочке"? Вот вам. Николас Кейдж в "Звуках музыки"? Для тех, кто знает толк в извращениях. Последнее бессмысленное, но занимательное достижение в этой области - Джим Керри в "Сиянии". Представлено YouTube-каналом Ctrl Shift Face, такими вещами как раз промышляющего.

Впрочем, подобные упражнения только кажутся бессмысленными. Поскольку нейросети постепенно учатся, и результаты, как следствие, становятся все более совершенными.

Существует мнение, что DeepFake все-таки может теоретически приносить объективную пользу. Например, помогать людям с болезнью Альцгеймера взаимодействовать с лицами, которые они еще помнят. Однако пока технология в лучшем случае используется для развлечения. Несложно представить и - что самое жуткое - так же несложно реализовать худший вариант. Вспомним "Generation П" Виктора нашего Пелевина.

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