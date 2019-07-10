ФСИН предлагает начальнику СИЗО дать право не пускать новых заключенных

Новости

Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" 11:25
Фильмы Татьяны Лиозновой покажут бесплатно в столичных кинотеатрах 11:25
Джордж Мартин раскрыл детали приквела "Игры престолов" 11:23
19 июля по трем новым станциям петербургского метро пройдет тестовый поезд 11:16
Эрдоган: В случае нападения Турция задействует С-400 11:13
Белорусский студенческий стройотряд приступил к работе в Петербурге 11:00
В Ростове расстреляли мужчину из травматического оружия 10:53
На Кубани главу райотдела полиции обвинили в рэкете подчиненных 10:53
Ижевчанина оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram 10:47
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство 10:24
Строительство атомного эсминца начнется в 2023 году 10:15
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли женщина и двое детей 10:10
Парки Москвы приглашают детей на уроки предпринимательства 10:05
Рапота ответил на вопросы об отмене роуминга и взаимном признании виз 10:00
Министр спорта Беларуси оценил идею объединенного футбольного чемпионата 09:58
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце 09:54
В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком 09:36
Какое наследие оставит "Иннопром" 09:29
Самосвалы БелАЗ пополнили парк горной техники в Забайкальском крае 09:08
Поклонская рассказала о судьбе креветочной фермы на пляже в Крыму 09:04
"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране 09:03
Видео: танк Т-80 стал художником 09:02
В Москве заменят систему горячего водоснабжения в более тысячи домов 08:46
Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского 08:27
На ВДНХ сегодня откроют новый памятник 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 10:47
Рубрика: Происшествия

ФСИН предлагает начальнику СИЗО дать право не пускать новых заключенных

Текст: Иван Петров
Целый ряд революционных предложений по переформатированию ситуации с помещением и содержанием подследственных в СИЗО подготовили специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ). Если быть точными, предложений 7 (имеются в редакции "РГ").
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отмечается, что президент России Владимир Путин поручил подготовить такие предложения по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года тематического заседания СПЧ.

Фото: Сергей Метелица/ ТАСС
ФСИН и СПЧ предложили запретить сажать в СИЗО сверх лимита

Одним из предложений, которые директор ФСИН России Геннадий Корниенко и глава СПЧ Михаил Федотов представили в итоге главе государства, - это наделение начальников СИЗО правом не принимать новых постояльцев в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их минимальной нормой санитарной площади в камере - 4 квадратными метрами. В связи с этим статью 99 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ предлагается дополнить нормой, в которой говорится, что "при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суды должны учитывать возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого установленной законом нормой санитарной площади".

В то же время предлагается разрешить переселение обитателей следственных изоляторов, причем даже в другой регион. Для этого в законодательстве планируется предусмотреть возможность перевода содержащегося под стражей осужденного из следственного изолятора, имеющего дефицит мест, в соответствующее учреждение другого региона. Переезд будет осуществляться по решению ФСИН России. При этом обязательно должно быть обеспечено "право осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы посредством видео-конференц-связи и с его согласия".

ФСИН поддержит жалобу заключенных, которых суды выселяют из колонии

Для переполненных СИЗО планируется также установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых в пределах населенных пунктов, в которых находятся СИЗО. Правда, только на срок не более 20 суток - на этот период их можно будет размещать в изоляторах временного содержания.

Еще одной важной инициативой стало предложение о запрете на помещение в СИЗО некоторых категорий граждан. ФСИН и СПЧ считают нецелесообразным заключение под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп. Правда, с оговоркой - "за исключением подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве". Кроме того предлагается не отправлять в СИЗО впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Президент Совет по правам человека
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце