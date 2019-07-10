ФСИН предлагает начальнику СИЗО дать право не пускать новых заключенных

Отмечается, что президент России Владимир Путин поручил подготовить такие предложения по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года тематического заседания СПЧ.
Одним из предложений, которые директор ФСИН России Геннадий Корниенко и глава СПЧ Михаил Федотов представили в итоге главе государства, - это наделение начальников СИЗО правом не принимать новых постояльцев в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их минимальной нормой санитарной площади в камере - 4 квадратными метрами. В связи с этим статью 99 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ предлагается дополнить нормой, в которой говорится, что "при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суды должны учитывать возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого установленной законом нормой санитарной площади".
В то же время предлагается разрешить переселение обитателей следственных изоляторов, причем даже в другой регион. Для этого в законодательстве планируется предусмотреть возможность перевода содержащегося под стражей осужденного из следственного изолятора, имеющего дефицит мест, в соответствующее учреждение другого региона. Переезд будет осуществляться по решению ФСИН России. При этом обязательно должно быть обеспечено "право осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы посредством видео-конференц-связи и с его согласия".
Для переполненных СИЗО планируется также установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых в пределах населенных пунктов, в которых находятся СИЗО. Правда, только на срок не более 20 суток - на этот период их можно будет размещать в изоляторах временного содержания.
Еще одной важной инициативой стало предложение о запрете на помещение в СИЗО некоторых категорий граждан. ФСИН и СПЧ считают нецелесообразным заключение под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп. Правда, с оговоркой - "за исключением подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве". Кроме того предлагается не отправлять в СИЗО впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.