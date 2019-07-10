В этом году итальянский ювелирный дом Buccellati отмечает свой вековой юбилей. В честь этого события в Москве была показана коллекция винтажных украшений, созданных основателем марки Марио Буччеллати и его сыном Джанмарией. Внук основателя дома Лука Буччеллати рассказал не только о семейных традициях компании, но и о ее стремлении к переменам.

Синьор Буччеллати, как все начиналось?

Лука Буччеллати: В Италии luxury-бизнес - всегда семейное дело, это у нас в крови. Наш бизнес основал мой дед в 1919 году, я - третье поколение, и мне самому немного странно, что мы все до сих пор в деле. Дед был бедным парнем из деревни, выучился на серебряных дел мастера, приехал в Милан и открыл лавочку у знаменитого театра Ла Скала. У него не было денег, но был настоящий талант. Он рисовал эскизы и выставлял их в витринах. Люди приходили и спрашивали его: "Что ты продаешь, в магазине же ничего нет?" А он отвечал: "Я продаю мечту. Заплатите - и я сделаю вам то, что там нарисовано". И посетители верили и заказывали.

И заказывают до сих пор.

Лука Буччеллати: Да. И что потрясает: в нынешнем году мы отмечаем столетие компании. И все сто лет наш стиль не менялся. В этом сила Bucсellati. Дед говаривал: "Чтобы найти украшения, которые нравятся, люди должны обойти несколько магазинов - или найти у нас все, что пожелают". И сейчас люди носят больше драгоценностей Bucсellati - потому, что наши вещи узнаваемы, они "вау"! В этом наша сила. Мы ни с кем не конкурируем, поскольку мы не люкс - мы суперлюкс. Да, наши вещи дороже, чем у других марок - но потому, что мы все делаем вручную.

Но многие бренды считают, что обновления, и порой кардинальные, необходимы.

Лука Буччеллати: А верность себе не исключает перемен. Последние 15 лет мы постоянно обновляемся. У нас есть драгоценности high jewellery за сотни тысяч евро - и в то же время украшения линии Opera Color, стоимость которых начинается всего от полутора тысяч. Рынок сам постучал в нашу дверь и потребовал, чтобы Bucсellati сделали такую линию - ведь все хотят наши вещи, но не все могут их себе позволить. Сначала я боялся таких перемен, но нам нужно расти, и мы решили: так тому и быть. Сделали линию Opera Color с крупными камнями и логотипом, и она пользуется большим успехом: мы на ней прилично зарабатываем. Перемены коснулись и high jewellery, и линии посуды и предметов декора из серебра - всех этих наших милых зверей и птиц.

Брошь "Ягоды" из желтого и белого золота инкрустирована кабошонами: рубинами и сапфирами. Джанмария Буччеллати, 2007, по собственному наброску 1971 года. Фото: Buccellati

Почему вашей марки нет на ювелирно-часовой выставке BaselWorld?

Лука Буччеллати: Мы не ездим в Базель, потому что это нерентабельно. Выставляться там безумно дорого. И вы там видите не конечных клиентов, а дилеров. Мы же предпочитаем работать с клиентами напрямую, например, на ювелирном форуме в Катаре. Впервые мы приехали туда семь лет назад, и за семь дней выставки не было ни одной продажи. Я здорово приуныл - мы привезли туда столько прекрасных вещей, и никакого результата. И вот вечером последнего дня, когда мы уже собирались сворачиваться, пришла местная дама с большой свитой. Встала у витрины и просто показала пальцем - это, и это… Один, два, три… Я даже не успел понять, что именно она выбрала. Оказалось, что за десять минут, что дама провела на нашем стенде, она купила девять усыпанных бриллиантами ювелирных часов high jewellery на невероятную сумму. Я сначала оцепенел, а потом мы все начали радостно прыгать и кричать от восторга.

У вас есть только ювелирные часы, или и модели с усложнениями тоже?

Лука Буччеллати: Наша специализация - украшения. Часовое дело - отдельный рынок, и мы не хотим пытаться конкурировать с теми, кто давно и прочно занимает на нем свои позиции. Так что предлагаем почти исключительно дамские ювелирные часы-браслеты.

Вы сами учите своих мастеров?

Лука Буччеллати: Да, у нас ювелирная школа. Учеников принимают с 18-20 лет. Курс рассчитан на пять лет, и в Buccellati остаются шесть из десяти выпускников. Это хороший вариант для тех, кто хочет стать ювелиром, потому что не у всех есть возможность открыть собственный бренд - это требует больших вложений в производство и рекламу. А в нашей компании можно реализовать свой потенциал. Мы предоставляем мастеру золото и оборудование, мы его поддерживаем, но талант - это его собственное, это у него должно быть в крови. И тогда каждое произведение, которое он создает, уже Buccellati. Нам - мне или моему кузену Андреа, главному дизайнеру нашей марки - остается только проверить украшение и, если оно безупречно, поставить клеймо бренда.

Ажурное колье из белого золота с многоцветными сапфирами-бриолетами в чашах из желтого золота. Фото: Buccellati

Вы добровольно пришли в семейный бизнес или оказались там потому, что так захотели родители?

Лука Буччеллати: Совершенно добровольно. Я пять лет учился в Лос-Анджелесе, и мне казалось, что я просто гений и талантливей всех. Но оказалось, что я знаю о бизнесе меньше наших мастеров и мне есть чему у них поучиться. В какой-то момент я понял, что, проведя много часов рядом с ювелирами, я тоже могу что-то сделать своими руками. Но мне пришлось потратить на обучение немало времени, и я один из топов в этой компании не потому, что родился в семье владельцев, а потому что работал как проклятый по 14 часов в сутки. Я это объяснил своим детям, сыну и дочери, им 24 и 21 год. Может быть, когда-нибудь они будут работать вместе со мной.