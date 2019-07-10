Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год. Причиной такого решение послужило рукоприкладство со стороны спортсмена в отношении более юных партнеров по команде, сообщает портал Inside the Games.

О наказании Ли Сын Хуна объявил Союз конькобежцев Кореи. По данным Корейского информационного агентства Yonhap, решение было принято на основании показаний свидетелей, которые подтвердили, что спортсмен несколько раз нападал на двух младших партнеров.

Эти инциденты имели место в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, где жили спортсмены, в ресторане и во время международных соревнований. Сам Ли Сын Хун категорически отрицает свою вину и намерен обжаловать это решение.

Ли Сын Хун - олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 года на дистанциях 10 000 метров и 5 000 метров.