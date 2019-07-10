Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма. Он напомнил, что Россия ежегодно вносит в ООН резолюции против прославления нацизма, но США и Украина блокируют их. "Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, теперь настала очередь Вашингтона", - отметил дипломат.

"Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - приводит слова Антонова журнал National Interest.

В проекте резолюции, которую продвигает Москва, выражается озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", а также непрекращающихся попыток "осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой воины". Документ призывает принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования для предотвращения отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Между тем несколько дней назад в Эстонии вновь прозвучали предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии. С очередной инициативой по этому поводу выступила входящая в правящую коалицию эстонская Консервативная народная партия. А в латвийской столице каждый год проходит шествие бывших легионеров и их сторонников из числа праворадикальных и неонацистских организаций.