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10.07.2019 15:02
Рубрика: Власть

Путин призвал к лидерству по технологиям будущего

Текст: Кира Латухина
Гарантировать России технологический суверенитет призвал президент Владимир Путин на церемонии обмена соглашениями между правительством и крупнейшими компаниями. Активная работа должна начаться уже сейчас, а государство поддержит, заверил он.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

В присутствии президента в Кремле состоялась церемония обмена соглашениями о намерениях, подписанными представителями правительства и крупнейших организаций с госучастием с целью развития высокотехнологичных направлений. Подписаны соглашения о намерениях между правительством и Сбербанком (направление "Искусственный интеллект"), РЖД (направление "Квантовые коммуникации"), Росатомом (направления "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ"), Ростехом (направления "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия"), а также трехстороннее соглашение с Ростехом и Ростелекомом по направлению "Беспроводная связь нового поколения".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Много раз говорили: эти направления, вне всякого сомнения, определяют экономику будущего не только нашей страны - мировую экономику, - заявил Владимир Путин. - И за счет своего широкого сквозного применения могут обеспечить настоящий прорыв для России, способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных отраслях".

"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, - сказал президент. - Наша задача, не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках".

"Ожидаем от наших крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического, кадрового, финансового", - заявил Путин. Мировой опыт показывает, что до 80 процентов успешных исследований и разработок осуществлены благодаря корпоративному сектору. Президент рассказал, что, когда был в Италии, разговаривал с коллегами и они пошли именно по такому пути. "Прямо за рабочим обедом мне об этом так в свободной беседе и сказали: "Мы нацеливаем наши крупнейшие компании, компании с госучастием именно на такую работу", - поделился он.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений, - заверил Путин. - Речь идет как о финансовых, налоговых инструментах, так и о создании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы". "В рамках соглашений предстоит разработать дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений, - поставил задачу глава государства. - Они должны, прежде всего, содержать целевые показатели технологичного развития... Это объем производства и продаж продукции на базе соответствующих отечественных технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой, - то, чего мы хотим добиться - наши цели и конкретные ориентиры".

"Мы обязаны соответствовать тем темпам, достичь тех темпов, которые диктует глобальная конкуренция и быть лидерами и по максимуму работать на результат, - подчеркнул глава государства. - Регуляторную среду, конечно, нужно совершенствовать вместе с бизнесом, смотреть, как это будет на практике... вносить своевременно необходимые коррективы".

"Хотел бы сказать без протокола, - заметил в завершение церемонии глава государства. - Еще со времен работы председателем комитета по внешним связям в Ленинграде, Петербурге, хорошо помню и знаю, что такое меморандумы, различные протоколы о намерениях. Это предварительные документы". "В нашем случае - это совершенно другая история, - обозначил он. - Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас, и работать активно, - тем более, что и подписанты, фигуранты этих документов друг другу хорошо понятны и работают на общую цель".

Фото: Александр Корольков.
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"Придумывать ничего не нужно, все понятно для вас с обеих сторон, поэтому рассчитываю, что карты-картами, бухгалтерия-бухгалтерией, а работа должна разворачиваться прямо сейчас, без остановки, и прошу самым серьезным образом к этому отнестись", - заявил Путин. "У нас есть реальные шансы продвинуться по этим важнейшим направлениям, и это не пустые слова, не болтовня по поводу лидерства, - добавил он. - У нас для этого все есть: и школы хорошие, и мозги вправлены хорошо, начиная с детства, в специальных школах все существует". "Да, конечно, во всех областях: и в образовании, и в науке, и в производстве есть и вещи, над которыми мы должны дополнительно работать - это само собой разумеется. Но база для эффективной работы по этим важнейшим направлениям есть", - заключил президент.

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