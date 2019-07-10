Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии

Завтра у президента Владимира Путина день международных встреч. Глава государства побеседует с коллегами из Боливии и Киргизии.

Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В тот же день глава государства встретится с президентом Боливии. Эво Моралес посетит Россию с официальным визитом.

Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам. Предполагается подписание ряда документов.