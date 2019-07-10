Более двух тысяч фоторабот пришло на конкурс "Планета Москва"

С апреля по начало июля более 300 участников прислали свои работы на конкурс фотографий "Планета Москва". Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Прием конкурсных работ и заявок заканчивается 21 июля, затем профессиональное жюри отберет финалистов конкурса, и начнется "народное голосование". Помимо голосования на официальных сайтах департамента и страницах в соцсетях, выбрать лучшую фотоработу можно будет и на портале "Активный гражданин" с 29 июля по 11 августа. К слову, на этом же портале можно будет проголосовать за работы в номинации, посвященной ветеранам-строителям, ведь в этом году исполняется 25 лет Фонду ветеранов-строителей Москвы. Авторы лучших работ будут отмечены памятными призами на церемонии награждения, которая пройдет в парке "Зарядье" 17 августа.

На сегодняшний день пришло около двух тысяч фотографий от 320 участников. Причем впервые принимают участие в конкурсе помимо москвичей и жителей Подмосковья, конкурсанты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и ближнего зарубежья. Как напомнили в пресс-службе департамента, городской конкурс фотографий "Планета Москва" проводится седьмой год подряд. В этом году в конкурсе пять номинаций: "Москва и москвичи. Комфортный город"; "Городской пейзаж"; "Архитектура Москвы. Связь времен"; "Динамика мегаполиса"; "Строители в лицах. Ветераны - строители".