Новости

Британский посол в США подал в отставку после дипскандала 14:35
В Калининграде эвакуировали жильцов шести домов из-за авиабомбы 14:35
На Международный Вооенно-Морской салон прибыли делегаты из 35 стран 14:32
Тропический ливень затопил улицы Анапы 14:06
Астраханским школьникам выдали аттестаты с ошибками 14:04
Совфед одобрил закон о получении инвалидами госуслуг в электронном виде 14:02
В Волгограде бизнесмена осудили за заказное убийство конкурента 14:00
В Нижнем Новгороде членов ОПГ осудили за убийства и похищения людей 13:59
В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер 13:56
В детских санаториях Воронежа нашли червивые сухофрукты и гнилые овощи 13:55
Детский лагерь под Саратовом закрыли из-за кишечной инфекции 13:54
Состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось 13:52
Дождь и усиление ветра ожидаются в столичном регионе 13:46
На "Иннопроме" показали умный трактор-беспилотник 13:46
Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд" 13:39
Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов 13:30
Стало известно, в каком городе быстрее всего накопить на квартиру 13:27
Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге 13:25
Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве 13:22
Три самых летних проекта на фестивале "Moscow Flower Show 2019" 13:18
Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойствия 13:17
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 13:13
Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются 13:00
Сотрудница турфирмы из Коми купила путевку в Эмираты за счет клиентки 12:52
Станции Фрунзенского радиуса петербургской подземки готовы на 84% 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 13:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дождь и усиление ветра ожидаются в столичном регионе

Текст: Ирина Огилько

В ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Экстренное предупреждение разослали региональные управления МЧС России по Москве и области.

Фото: istock
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

По данным спасателей, в дневные и вечерние часы ожидается усиление ветра до 15 м/с, дождь, гроза. Продлится действие предупреждения в столичном регионе до 24.00.

Как советуют специалисты, во время непогоды автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время грозы стоит снизить скорость, так как электрические разряды молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также нельзя купаться в водоеме и рыбачить. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце