Дождь и усиление ветра ожидаются в столичном регионе

В ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Экстренное предупреждение разослали региональные управления МЧС России по Москве и области.

По данным спасателей, в дневные и вечерние часы ожидается усиление ветра до 15 м/с, дождь, гроза. Продлится действие предупреждения в столичном регионе до 24.00.

Как советуют специалисты, во время непогоды автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время грозы стоит снизить скорость, так как электрические разряды молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также нельзя купаться в водоеме и рыбачить. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.