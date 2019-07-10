Кинофестиваль на "Стрелке" объявил программу

В Москве объявлена программа ежегодного кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko. В этом фестивале удачно сочетаются модное место проведения и новые фильмы, практически все из которых успевают "засветиться" на "Стрелке" еще до выхода в российский прокат. В этом году кинофестиваль пройдет в четвертый раз с 19 по 28 июля. Среди десяти российских и московских премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, "Кинотавра", Трайбеки и киносмотра в Торонто от ведущих мировых режиссеров.

Откроется фестиваль 19 июля фильмом "Вчера" Дэнни Бойла, мировая премьера которого состоялась на нью-йоркском кинофестивале Трайбека в мае этого года. 20 июля в открытом кинотеатре покажут картину братьев Дарденнов "Молодой Ахмед", получившую Приз за лучшую режиссуру 72-го Каннского кинофестиваля. С этого же киносмотра на "Стрелку" "приехал" и новый фильм Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали". Его покажут 21 июля. Фильм "Виварий" (режиссер Лоркан Финнеган), одну из главных ролей в котором сыграл Джесси Айзенберг, раньше января у нас в прокате точно не появится. На "Стрелке" эту картину, которая участвовала в "Неделе критики" Каннского кинофестиваля, можно будет увидеть 22 июля. На следующий день - 23 июля - еще один "привет" из конкурсной программы Канн этого года - лента "Озеро диких гусей" Дяо Инаня. За день до появления в российских кинотеатрах, а именно - 24 июля - в компании киноманов и синефилов на "Стрелке" можно будет посмотреть и обсудить изумительную картину "Дай мне свободу" Кирилла Михановского. Фильм был представлен в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля и участвовал в конкурсе "Сандэнса" в программе NEXT. После показа пройдет встреча с режиссером. Приезд режиссера и сценариста на премьеру фильма в России стал возможными благодаря поддержке посольства США в Москве. 25 июля покажут призера Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший сценарий" - фильм "Портрет девушки в огне" (режиссер Селин Скьямма). Лента "Прекращение" Лава Диаса выходит за пределы привычного хронометража, как и все работы режиссера, что не помешало ей быть представленой в "Двухнедельнике режиссеров" Канн. 26 июля - будний день. Но для тех, кому не спится летними ночами, это кино - то, что нужно.

С "Кинотавра" на "Стрелку" "пожаловал" обладатель приза зрительских симпатий, а также призов за лучшие сценарий и дебют - фильм Анны Пармас "Давайте разведемся". Если у кого-то нет сил терпеть до 21 ноября, когда картина появится у нас в прокате, то вот он ваш шанс - вечером 27 июля. Завершится кинофестиваль лентой, мировая премьера которой состоялась на кинофестивале в Торонто "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". 28 июля фильм ждет первых российских зрителей. А уже 15 августа его можно будет смотреть в кинотеатрах.

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет серия дискуссий с лидерами российской киноиндустрии. 20 июля "Битва за аудиторию: маркетинг-революция в продвижении кино"; 23 июля "Российское кино за границей: истории успеха на западном рынке"; 26 июля "Будущее платного контента в России". В дискуссиях примут участие вице-президент по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ Елена Бродская, директор по контенту Rambler Group и генеральный продюсер Okko Софья Квашилава, продюсер Сергей Корнихин, генеральный директор сервиса "Амедиатека" Елена Кирюхина, директор телеканала "ТВ-3", руководитель ТНТ-PREMIER Studios и экс-заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ Валерий Федорович, генеральный директор компании "Экспоконтент" Александра Модестова, руководитель отдела международной дистрибьюции кинокомпании Art Pictures, специалист по дистрибуции Школы кино и телевидения "Индустрия" Анна Струневская и другие. Также состоится Public Talk c режиссером Кириллом Серебренниковым. Кстати, короткометражные фильмы студентов "Индустрии", отобранные Стасом Тыркиным будут показаны в рамках фестиваля. Куратором программы выступает Анна Гудкова - креативный продюсер и киноредактор.