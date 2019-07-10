Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению

Школьник из Китайской Народной Республики 13-летний Юйци Сунь подарил книгу по истории танкостроения московскому музею Победы. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Мальчик и его семья в качестве туристов находятся сейчас в столице. Музей Победы стал одной из главных целей визита в Россию. Как рассказали "РГ" в музее, во вторник Юйци Сунь передал свой подарок заместителю директора Федору Смуглину, а взамен получил книгу, посвященную Великой Отечественной войне.

По оценкам Русско-Китайского фонда развития культуры, образования и науки, ежегодно музей Победы посещают более 100 тысяч граждан Китая. Более того, в этом году сайт музея стал доступен не только на русском и английском языках, но и на китайском.