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10.07.2019 05:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению

Текст: Ирина Огилько

Школьник из Китайской Народной Республики 13-летний Юйци Сунь подарил книгу по истории танкостроения московскому музею Победы. Об этом сообщила пресс-служба музея.

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Мальчик и его семья в качестве туристов находятся сейчас в столице. Музей Победы стал одной из главных целей визита в Россию. Как рассказали "РГ" в музее, во вторник Юйци Сунь передал свой подарок заместителю директора Федору Смуглину, а взамен получил книгу, посвященную Великой Отечественной войне.

По оценкам Русско-Китайского фонда развития культуры, образования и науки, ежегодно музей Победы посещают более 100 тысяч граждан Китая. Более того, в этом году сайт музея стал доступен не только на русском и английском языках, но и на китайском.

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