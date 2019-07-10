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10.07.2019 17:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В "Музеоне" после пропажи ушей закроют доступ к "Деду Мазаю и зайцам"

Текст: Мария Воронова
Фото: liveinmsk.ru Фото: liveinmsk.ru
Фото: liveinmsk.ru

Посетители московского парка "Музеон" в ближайшее время не смогут прикоснуться к одной из самых популярных композиций - скульптуре "Дед Мазай и зайцы" Александра Таратынова.

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Дело в том, что у зайцев - главных героев бронзовой композиции, созданной по мотивам стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы", пропали уши. Сейчас без ушей остались двое из восьми животных, а именно парочка зайцев на корме лодки, изображающая знаменитую сцену из "Титаника" Джеймса Кэмерона. Туристы, согласно примете, трут уши пушистых героев "на счастье", а некоторые, видимо, для большей надежности, забирают эти своеобразные талисманы себе.

"Произведение не является собственностью парка, автор проживает за границей, и провести авторскую реставрацию в сжатые сроки затруднительно. В настоящий момент главный хранитель парка искусств "Музеон" ведет переговоры со скульптором в поиске решения", - цитирует представителя пресс-службы парка РИА Новости.

С этой проблемой сталкиваются не впервые: заячьи уши пропадают ежегодно, и хранители парка из раза в раз занимаются реставрацией скульптуры.

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