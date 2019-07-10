В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса

Сегодня утром в Улан-Удэ столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП произошло на улице Куйбышева.

По предварительной информации, Hyundai County под управлением 57-летнего водителя врезался в Peugeot Boxer, за рулем которого находился 39-летний мужчина. От удара Peugeot опрокинулся.

"В нем находились девять пассажиров, пятеро из которых и водителя осматривают медики", - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Пятеро человек, находившихся в корейском автотранспорте, не пострадали.

Точные обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.