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10.07.2019 08:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Администрация Благовещенска Фото: Администрация Благовещенска
Фото: Администрация Благовещенска

Во французском городе Желос прошла торжественная церемония в честь окончания реставрации могилы Элизабет Буржуа де Ришмон. В России ее больше знают как Екатерину Николаевну Муравьеву-Амурскую, жену известного государственного деятеля дореволюционной России, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского.

Мадмуазель Ришмон 6 января 1847 года приняла православие с именем Екатерина, а спустя две недели венчалась с Николаем Николаевичем.

Она вместе с мужем долгие годы прожила в Сибири и на Дальнем Востоке. Последние двадцать лет жизни после смерти графа провела в родной Франции, где и обрела свой последний покой.

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Писатель Николай Гончаров так охарактеризовал Екатерину Николаевну Муравьеву-Амурскую: "Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться выдающимся положением в Сибири…".

Ее последний след на земле нашла Ольга Кухаренко, доцент кафедры французского языка Благовещенского педуниверситета. Она с помощью своих учеников и друзей разыскала заброшенную могилу жены одного из основателей Благовещенска.

Захоронение было в запущенном состоянии, за ним никто не ухаживал, и спустя недолгие годы оно наверняка бы исчезла с территории кладбища.

- Мы нашли возможность из внебюджетных средств отыскать деньги на реставрацию могилы жены выдающегося государственного деятеля России. Мэр города Желос был приятно удивлен этим поступком, он даже захотел приехать в Благовещенск "посмотреть на этих людей". Мэрия нашего города выступила с инициативой побратимских связей с городом Желос, где покоится Екатерина Николаевна Муравьева-Амурская. Французские коллеги с интересом и вниманием рассматривают наше предложение, - сказал "РГ" Игорь Берлинский, вице-мэр Благовещенска.

Кстати

Есть версия, что один из амурских райцентров, село Екатеринославка, назван в честь Екатерины Николаевны Муравьевой-Амурской.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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