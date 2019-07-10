Ижевчанина оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

20-летнего жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова в Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Молодой человек в социальной сети обратился к Бречалову, использовав ненормативную лексику.

- Он распространил информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ, - сообщили в ведомстве.

На судебное заседание ижевчанин не пришел, дело рассмотрели в его отсутствие. Защитник молодого человека вину признала и пояснила, что он раскаялся и извинился за свой поступок.

За совершенное административное правонарушение суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.