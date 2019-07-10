В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили

Сегодня в Перми ураган повалил деревья на центральных улицах города. Некоторые из них повредили припаркованные легковые автомобили. Пострадали и некоторые арт-объекты - огромные QR-коды, стилизованы под концепцию и логотип празднования Дня города, шквальные порывы ветра разметали по обочинам дорог.

Как пояснили РГ в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня поступило несколько сообщений о поваленных деревьях, которые затруднили движение автотранспорта на центральных улицах Перми.

В настоящее время сотрудники МЧС освобождают от препятствий улицу Монастырскую. Количество пострадавших от последствий урагана уточняется.

Тем временем в социальных сетях появились десятки фотографий раздавленных и побитых автотранспортных средств, а также вывернутых с корнем деревьев в городских парках.