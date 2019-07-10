В СПЧ раскритиковали решение о штрафе за оскорбление главы Удмуртии

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обескуражен решением районного суда Ижевска назначить штраф за оскорбление в адрес главы Удмуртии в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение суда в совете назвали "неадекватным применением так называемого "закона об оскорблении власти".

- Как мог судья не заметить, что этот закон наказывает за матерщину в адрес не всех государственных структур, а только органов, "осуществляющих государственную власть в Российской Федерации". В статье 11 Конституции РФ черным по белому написано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации. Неужели здесь что-то может быть неясно? - прокомментировал председатель СПЧ Михаил Федотов.

Он также добавил, что материться "вообще не полезно" и нарушение общественного порядка с использование мата в общественном месте рассматривается как хулиганство, однако это не повод делать то же самое в социальных сетях.

- Наказывать за матерщину в социальных сетях - значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки. Надеюсь, что судебное постановление будет пересмотрено, - подытожил Михаил Федотов.