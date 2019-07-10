Две новые дизельные подводные лодки "Лада" заложат в 2021 году

Военно-морской флот России получит на вооружение две новых дизельных подводных лодки проекта 677 "Лада". Их заложат в 2021 году.

Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель директора компании-производителя "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Он добавил, что, по предварительным подсчетам, закончить их строительство предполагают к 2025 году.

А вообще о заключении контракта на строительство двух субмарин "Лада" Министерство обороны РФ заявило на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Подводные лодки проекта 677 "Лада" разработаны в конструкторском бюро "Рубин". Головную подлодку "Санкт-Петербург" передали ВМФ в 2010 году. В 2005-м и 2006-м годах заложили "Кронштадт" и "Великие Луки". Предполагается, что субмарины проекта 677 заменят в перспективе подлодки проекта 636.