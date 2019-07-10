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10.07.2019,  
09:54
Текст:  Светлана Цыганкова

Истребители Су-57 разместят на новом авианосце

Российские истребители пятого поколения Су-57 могут размещаться на палубе авианосца. Для этого необходимо адаптировать новейшие машины к морским условиям.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА Новости назвал этот процесс "оморячиванием". То есть, снизить вес истребителя, изменить некоторые его конструкции.

Речь об этом возникла в связи с тем, что центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для Военно-морского флота России. Его водоизмещение - 40 тысяч тонн. На строительство, предположительно, уйдет пять лет. А обойдется такой авианосец в 200 миллиардов рублей.

Для новейшего авианосца потребуются и истребители. А на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заключили контракт на закупку 76 истребителей пятого поколения Су-57. Какое-то количество этих машин, по словам руководителя Крыловского центра, теоретически можно использовать в качестве самолета палубной авиации.

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