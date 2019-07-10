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10.07.2019,  
10:34
Текст:  Александр Емельяненков (Санкт-Петербург)

Международный военно-морской салон начинает работу в Петербурге

Большой десантный корабль "Кайман" от Невского ПКБ, многоцелевая подводная лодка П-750Б с газотурбинной воздухонезависимой энергоустановкой, представленная в модели от конструкторов "Малахита", и сразу два проекта авианосцев - Крыловского научного центра и ОСК - обещают стать знаковыми премьерами на Международном военно-морском салоне, который начал свою работу в Петербурге и продлится до 14 июля.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Официальное открытие МВМС-2019 на территории выставочного центра "Ленэкспо" состоится в четверг, 11 июля. Но уже сегодня для участников и гостей форума предложена обширная выставочная и деловая программа, включая посещение расположенных в Петербурге и Ленинградской области предприятий ОПК и переговоры с иностранными делегациями.

Как заявили накануне организаторы салона, подтверждено участие 45 официальных делегаций из 33 государств, а свои разработки покажут 28 компаний. По сложившейся традиции основная тематика выставки - судостроение, оружие и морское вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельная энергетика, морская авиация, инфраструктура базирования флота.

В этот раз в демонстрационной программе представлены 17 кораблей, катеров и специальных судов из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России. Среди них: фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"; корвет проекта 20380 "Стойкий"; малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"; малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов"; малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков"; десантный катер проекта 21820 "Мичман Лермонтов".

Участники выставки смогут увидеть безэкипажный катер типа "Сканда", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", многофункциональный модульный катер проекта 23370 "Валерий Рождественский", рейдовый водолазный катер проекта 23040 "РВК-1064", судно на воздушной подушке СНВ П-900, пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120.

Ожидается, что сегодня в рамках стартовой пресс-конференции свои оценки состоянию морского дела в России и перспективам военно-технического сотрудничества в этой области дадут президент ОСК Алексей Рахманов, замглавы "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, главком ВМФ России Николай Евменов, а также руководители профильных структур Минпромторга.

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