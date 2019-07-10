Строительство атомного эсминца начнется в 2023 году

Строительство новейшего атомного эсминца "Лидер" планируют начать в 2023 году. Об этом со ссылкой на руководителя Крыловского государственного научного центра Павла Филиппова сообщает РИА Новости.

Концепцию и аванпроект этого корабля разработал Крыловский центр. В 2016-2017 годах Северное проектно-конструкторское бюро приступило к созданию технического проекта. Эта работа продолжается и сейчас.

- Изначально планировалось строить корабль с газотурбинной установкой, и было водоизмещение 12-13 тысяч тонн, потом сказали, что нужна атомная энергетика, и его водоизмещение сразу выросло до 18 тысяч тонн. Какой конечный итог, мы до сих пор не понимаем, это надо спрашивать у Северного ПКБ. И насколько я понимаю, в 2023 году и этот "пароход" мы должны начать строить, - сказал Филиппов.

О создании эсминца нового поколения для военно-морских сил России стало известно в 2010 году. Он будет вооружен противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным целям и перспективными комплексами ПВО и ПРО. Главным его оружием должны стать универсальные корабельные стрельбовые комплексы, которые можно загружать разными ракетами. Также эсминец будет иметь зенитные ракетно-артиллерийские комплексы системы ближнего боя и авиагруппу из двух-трех вертолетов, для которых корабль оснастят посадочной площадкой.