Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" продолжил дальний штурманский поход после захода в главную базу БФ.

Цель похода - морская практика курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Во время стоянки в Балтийске на борт прибыли 110 курсантов Калининградского филиала Военно-морской академии им. Кузнецова. Всего на корабле находятся более двухсот курсантов, а также преподаватели военных вузов.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, "Перекопу" предстоит пройти более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути.

В походе курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут учиться управлению кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке. Им предстоит дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Морскую практику на учебном корабле могут проходить одновременно до трехсот будущих штурманов, механиков и судоводителей. На нем смонтирован современный учебный тренажер "Регель" и другие тренажерные комплексы, а также здесь есть специальные классы, астрономическая палуба, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы.

Во время перехода "Перекоп" зайдет в крупные российские порты и совершит две-три замены курсантов. В прошлом году стажировку на нем прошли свыше тысячи человек. После завершения обучения будущие офицеры сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам на борту корабля.

Видео: Общественное Телевидение России