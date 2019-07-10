В Приморском районе Петербурга 1 сентября откроется новая школа

В Приморском районе Санкт-Петербурга 1 сентября нынешнего года откроется новая школа. Она рассчитана на 825 учеников.

По данным пресс-службы администрации Северной столицы, застройщик уже получил в службе Государственного строительного надзора и экспертизы города разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Общеобразовательная школа расположена на территории жилого комплекса "Новоорловский".

Это трехэтажное современное здание, площадь которого - 12,4 тысячи квадратных метров. Здесь не только основные учебные помещения, но и бассейн, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории оборудован современный стадион.