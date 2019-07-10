В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер

Известная французская актриса Изабель Юппер приедет в нашу страну со спектаклем "Любовник", сообщает ТАСС.

Это - моноспектакль, поставленный по роману Маргерит Дюрас. Литературное произведение увидело свет еще в 1984 году, но поскольку роман рассказывает о жизни чувств - любви дочери французского колониста в Индокитае и местного мужчины, то актуальность сюжета сохраняется и в наши дни. Роман Маргерит Дюрас "Любовник" был удостоен престижной Гонкуровской премии, а режиссер Жан-Жак Анно снял по нему фильм.

Постановку представят в Москве 8-9 сентября на сцене Дома музыки, а в Санкт-Петербурге 10 сентября в помещении театра-фестиваля "Балтийский дом". Спектакль прозвучит на французском языке с субтитрами.

Изабель Юппер, любимая многими россиянами французская киноактриса, не первый раз приедет в нашу страну. В 2015 году она вместе с актерами парижского театра "Одеон" представила на Международном театральном фестивале имени Чехова спектакль "Ложные признания" по пьесе Пьера де Мариво .