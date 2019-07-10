В вологодском городе установят найденную допетровскую ладью

Найденная на берегу Онежского озера ладья допетровской эпохи останется в Вытегре. Уникальную находку нельзя транспортировать. Здесь же ее будут и реставрировать.

Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев. Заниматься этим будут специалисты Института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Правительство региона заключило соответствующее соглашение о сотрудничестве с институтом. Эксперты разработают методику реставрации старинной ладьи.

Напомним, обломки большой деревянной лодки обнаружили на берегу Онежского озера в районе Вытегры в сентябре прошлого года. Региональные эксперты дали предварительное заключение - возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Таких лодок не строили больше нигде в мире. Они предназначались для северных морей и озер.

В Вытегре уже побывали и специалисты Института имени Лихачева. Они взяли пробы с различных частей ладьи. И предварительно подтвердили, что возраст древесины действительно относится к XVII веку.

Как заявил Олег Васильев, сохранение допетровской ладьи важно не только для региона, но и для всей России, для развития туристической привлекательности Вологодской области.