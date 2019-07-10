В Анапе недалеко от жилого комплекса нашли авиабомбу

В Анапе взрывотехники краснодарского ОМОН Росгвардии уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Ее обнаружили на стройке в районе жилого комплекса при проведении земляных работ. По сообщению пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН идентифицировали снаряд, оказавшийся 50-килограммовой зажигательной авиабомбой, изъеденный коррозией.

Боеприпас поместили в специальный контейнер и в безопасном месте уничтожили накладным зарядом.