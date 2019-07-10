Дизельное топливо на Урале проверят на качество

Свердловская область стала вторым пилотным проектом регулятора по проверке автомобильного топлива. Методика мониторинга, принятая Росстандартом полгода назад, уже была обкатана в Ставропольском крае - только не на дизельном топливе, а на бензин АИ-92, самом популярном среди российских автомобилистов. Результаты не пугающие, но и не обнадеживающие - фальсификат был выявлен в 11 процентах исследованных образцов. Теперь настал черед дизельного топлива - важной промышленной составляющей, поскольку практически вся тяжелая техника ездит именно на дизеле.

Как рассказал глава Роскачества Максим Протасов, число нарушений по физико-химическим характеристикам горючего на Урале несколько выше, чем в среднем по стране - в прошлом году по всей России их зафиксировали 9 процентов. Стоит отметить, что уже за первое полугодие 2019 года в области было установлено пять случаев несоответствия требованиям. В частности, в контрольных образцах обнаружилось превышение массовой доли серы в 50 раз.

Однако основной причиной запуска пилота именно в Свердловской области стало подписанное на "Иннопроме" соглашение с региональным правительством.

Пробы дизельного топлива будут забраны примерно в 100 точках продажи. Проверят его по 26 показателям качества, среди которых цетановое число - индикатор качества топлива - общее загрязнение, кислородность и содержание серы.

Как рассказала руководитель Уральского МТУ РосстандартаСветлана Михеева, нарушения начинаются еще на нефтебазах. Причем грешит этим не только малый бизнес, но и крупные концерны. Сливая нефтепродукт в хранилища, они допускают смешение топлива. Результаты оценки качества такого горючего неточные. Нужно, чтобы нефтебазы или полностью проводили проверку, или же декларировали то, что они выдают на заправках.

- Когда мы проводим надзорные мероприятия, мы идем по всей цепочке - начиная с автозаправочной станции, поставщиков и производителей нефтепродуктов. Любых. Если мы замечаем, что на АЗС у нас получилась недобросовестная реализация бензина или дизельного топлива, то мы идем дальше по цепочке. С какой базы это топливо поступило и так далее, - отметила она.

Загадочное "эконом-топливо" на деле - дистилят из соседних нефтяных областей с добавленной туда присадкой, под видом бензина АИ-92 продают присадку в чистом виде, отсутствие декларации и копии паспорта топлива - все эти нарушения достаточно часто встречаются на АЗС в Свердловской области.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, это грозит репутационными и экономическими рисками - компании, закупающие такое топливо, могут не уложиться в сроки выполнения работ. Ту же самую проблему озвучил министр агропромышленного комплекса и продовольствия области Дмитрий Дегтярев.

- Если мы имеем дело с недоброкачественными поставщиками дизельного топлива, то аппаратура выходит из строя, и мы теряем время для устранения неисправности. Поэтому наши аграрии вынуждены предъявлять более высокие требования к качеству дизельного топлива, покупая его по высокой цене, - отметил он.

Новое соглашение позволит обезопасить жителей Свердловской области от некачественного горючего и тех убытков, которое оно повлечет за собой. Результаты проверок дизеля ждать недолго - предполагается, что они будут готовы к ноябрю этого года. Отбор проб начнется в самое ближайшее время.

Как рассказал глава Роскачества, на данный момент уже согласовывается список из десяти других регионов, которые также пройду проверку после того, как завершится пилотная стадия.