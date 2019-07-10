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10.07.2019 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дизельное топливо на Урале проверят на качество

Текст: Мария Гафурова
Дизельное топливо в Свердловской области проверят на качество. Соглашение об этом в рамках промышленной выставки "Иннопром-2019" подписали правительство региона и Роскачество.

Свердловская область стала вторым пилотным проектом регулятора по проверке автомобильного топлива. Методика мониторинга, принятая Росстандартом полгода назад, уже была обкатана в Ставропольском крае - только не на дизельном топливе, а на бензин АИ-92, самом популярном среди российских автомобилистов. Результаты не пугающие, но и не обнадеживающие - фальсификат был выявлен в 11 процентах исследованных образцов. Теперь настал черед дизельного топлива - важной промышленной составляющей, поскольку практически вся тяжелая техника ездит именно на дизеле.

Фото: iStock
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Как рассказал глава Роскачества Максим Протасов, число нарушений по физико-химическим характеристикам горючего на Урале несколько выше, чем в среднем по стране - в прошлом году по всей России их зафиксировали 9 процентов. Стоит отметить, что уже за первое полугодие 2019 года в области было установлено пять случаев несоответствия требованиям. В частности, в контрольных образцах обнаружилось превышение массовой доли серы в 50 раз.

Однако основной причиной запуска пилота именно в Свердловской области стало подписанное на "Иннопроме" соглашение с  региональным правительством.

Пробы дизельного топлива будут забраны примерно в 100 точках продажи. Проверят его по 26 показателям качества, среди которых цетановое число - индикатор качества топлива - общее загрязнение, кислородность и содержание серы.

Как рассказала руководитель Уральского МТУ РосстандартаСветлана Михеева, нарушения начинаются еще на нефтебазах. Причем грешит этим не только малый бизнес, но и крупные концерны. Сливая нефтепродукт в хранилища, они допускают смешение топлива. Результаты оценки качества такого горючего неточные. Нужно, чтобы нефтебазы или полностью проводили проверку, или же декларировали то, что они выдают на заправках.

- Когда мы проводим надзорные мероприятия, мы идем по всей цепочке - начиная с автозаправочной станции, поставщиков и производителей нефтепродуктов. Любых. Если мы замечаем, что на АЗС у нас получилась недобросовестная реализация бензина или дизельного топлива, то мы идем дальше по цепочке. С какой базы это топливо поступило и так далее, - отметила она.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Загадочное "эконом-топливо" на деле - дистилят из соседних нефтяных областей с добавленной туда присадкой, под видом бензина АИ-92 продают присадку в чистом виде, отсутствие декларации и копии паспорта топлива - все эти нарушения достаточно часто встречаются на АЗС в Свердловской области.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, это грозит репутационными и экономическими рисками - компании, закупающие такое топливо, могут не уложиться в сроки выполнения работ. Ту же самую проблему озвучил министр агропромышленного комплекса и продовольствия области Дмитрий Дегтярев.

- Если мы имеем дело с недоброкачественными поставщиками дизельного топлива, то аппаратура выходит из строя, и мы теряем время для устранения неисправности. Поэтому наши аграрии вынуждены предъявлять более высокие требования к качеству дизельного топлива, покупая его по высокой цене, - отметил он.

Новое соглашение позволит обезопасить жителей Свердловской области от некачественного горючего и тех убытков, которое оно повлечет за собой. Результаты проверок дизеля ждать недолго - предполагается, что они будут готовы к ноябрю этого года. Отбор проб начнется в самое ближайшее время.

Как рассказал глава Роскачества, на данный момент уже согласовывается список из десяти других регионов, которые также пройду проверку после того, как завершится пилотная стадия.

Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Госфонды и контрольные органы Роскачество УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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