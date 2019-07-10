На "Иннопроме" договорились о развитии роботизации горной промышленности

Белорусский автомобильный завод, один из крупнейших в мире производителей карьерной техники, и компания "Цифра", специализирующаяся на цифровизации промышленности, на полях "Иннопрома" заключили стратегическое соглашение. Компании будут совместно развивать технологии роботизации для горной промышленности, а также создадут на базе завода исследовательский центр по инновациям в области искусственного интеллекта и автономного транспорта. В числе участников проекта и "ВИСТ Групп", которая недавно вошла в состав ГК "Цифра".

Уже сейчас на полигоне в белорусском Жодино проходит обкатку роботизированный самосвал БелАЗ, в августе две таких машины приступят к работе в СУЭК "Хакасия". Кроме беспилотных самосвалов, использование которых весьма актуально при возникновении в карьере условий, неблагоприятных для человека, например, высокой загазованности, планируется создание систем интеллектуального управления предприятием, промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта.

Стороны намерены также проводить совместные исследования потребностей заказчиков и анализ мирового рынка цифровых продуктов для горной промышленности, который позволит им расширить компетенции в данной области.

- Имея сильный бизнес-юнит в лице "ВИСТ Групп" по технологиям для горной добычи, "Цифра" стремится к тесному сотрудничеству с мировыми лидерами по производству карьерной техники. Такое объединение компетенций, я уверен, принесет пользу всем сторонам, - отметил генеральный директор "Цифры" Игорь Богачев.

Кроме того компания "Цифра" заключила на "Иннопроме" соглашения с двумя машиностроительными предприятиями Екатеринбурга - Уральским турбинным заводом (УТЗ) и Уралмашзаводом. Так, с УТЗ компания планирует сотрудничать в части разработки и развития технологий для цифровизации производства, направленных на повышение производительности труда и эффективности. В частности, предстоит запуск системы мониторинга промышленного оборудования "Диспетчер" (флагманская разработка "Цифры").

На Уралмаше помимо цифровизации производства планируется организовать удаленный мониторинг изготовленного на заводе оборудования, работающего у заказчиков. Например, с помощью решений "Цифры" будут отслеживать состояние карьерных экскаваторов, чтобы планировать ремонты техники и предсказывать возможный выход ее из строя. Подобные меры дают значительный экономический эффект. Например, как рассказали представители "Цифры", нередко случается, что при длительном использовании у ковша экскаватора отламывается зуб. Когда он попадает вместе с рудой в дробилку, это вызывает поломку дорогостоящего оборудования. Цифровой мониторинг позволяет предотвращать такие ситуации и экономить заказчику миллионы рублей.

Справка

Компания "Цифра" была основана в ноябре 2017 года и за год вышла на рынки Финляндии, Китая, России, Болгарии, Индии, Чили и Перу. К системе цифровых решений компании уже подключены более 8000 станков, работающих на 200 с лишним промышленных предприятиях.