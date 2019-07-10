Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов"

Бесноватые трупоглазые кадавры, не исключено, еще вылезут из подвала, чтобы обагрить своей кровью чью-нибудь бензопилу. Последняя страница Некрономикона еще не написана. И речь сейчас не о видеоигре, которую анонсировал недавно Брюс Кэмпбелл.

Создатель "Зловещих мертвецов" Сэм Рэйми в беседе с Bloody Disgusting обнадежил фанатов, сообщив, что новый полнометражный фильм культовой франшизы находится в разработке. Правда, никакой конкретики пока нет, есть лишь пара идей и большое желание. Что уже внушает оптимизм.

Исполнитель роли главного истребителя дэдайтов, как сам он ранее уверял, повесил бумстик на гвоздь и не намерен снова возвращаться к прославившему его персонажу. Однако Рэйми все еще надеется, что Кэмпбелл таки передумает. А если нет, то хотя бы Федерико Альвареса, который сделал ремейк, было бы неплохо привлечь. Впрочем, уругваец сейчас нарасхват и вряд ли согласится - сетует демиург Evil Dead.

Кстати, по поводу того ремейка: его события происходят в той же вселенной, где случились все приключения Эша Уильямса. Тому теперь есть официальное подтверждение из первых рук.

Определенности по проекту новых "Зловещих мертвецов", если верить Сэму Рэйми, следует ждать в течение полугода. Сожмем кулачки.