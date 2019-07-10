В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Эту идею озвучил журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье, опубликованной в газете Die Welt.

Ссылаясь на немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера, он утверждает, что никакого крупного боя там якобы не было, да и Красная армия не одержала в нем победу. "Этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают, что у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения", - пишет Келлерхофф.

Стоит отметить, что свою теорию Фризер продвигает уже давно, он неоднократно давал с интервью на эту тему немецким СМИ. Однако теперь его поддержал британский историк Бен Уитли, который, как пишет Die Welt, обнаружил в американских архивах фотографии, сделанные немецкой воздушной разведкой над Прохоровским полем уже после боя. По словам Фризера, эти снимки полностью подтверждают его теорию, правда, автор статьи признает, что разглядеть что-либо на тех кадрах можно только при помощи специальной оптической техники.

Как отмечает Келлерхофф, под Прохоровкой 672 советских танка сражались против 186 немецких. Потери составили 235 машин у Красной Армии и 5 у вермахта. Столь поразительную разницу журналист объясняет тем, что советские войска атаковали через узкий мост, становясь отличной мишенью.

Напомним, сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. Оно стало частью битвы на Курской дуге. Ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей, немцы не смогли захватить деревню и прорвать оборону Красной армии, а советским войскам - окружить группировку противника. По разным оценкам, в том бою с обеих сторон участвовало до 1500 танков (до 800 советских против 700 немецких). К концу сражения было подбито около 700 машин с обеих сторон. Впрочем, современные российские историки говорят о меньшем количестве танков, принявших участие в том бою.

В 1995 году на месте сражения был установлен памятник.