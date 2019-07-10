В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения

В штате Ассам на северо-востоке Индии 63 тысячи человек оказались в районах, охваченных наводнениями. Затоплены 143 деревни, и число пострадавших населенных пунктов постоянно растет.

Наводнение спровоцировали мощные ливни, которые не прекращаются с воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко поднялся, сообщает ТАСС, ссылаясь на индийский телеканал NDTV.

По данным местных властей, стихийное бедствие затронуло 8 из 27 округов штата Ассам. Разрушены мосты и дороги. Для тех, кто лишился жилья, созданы лагеря временного размещения.

Синоптики предупредили, что проливные дожди будут идти еще не менее пяти дней.