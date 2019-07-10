Видео: танк Т-80 стал художником

Кружок "Юный кромсатель бумаги" добрался до бронетанковых войск pic.twitter.com/IdL0O1S3bk — Денис Дионисов (@DenisDionisov) 9 июля 2019 г.

Появилось любопытное видео, на котором российский Т-80 предстает в совершенно необычном амплуа художника. Наводчик-оператор танка рядовой Алексей Прохоров при помощи маркера, прикрепленного к дулу танковой пушки, изобразил на листе ватмана правильную пятиконечную звезду.

Помогал ему в это механик-водитель Т-80 сержант Денис Бережков - он точно подвел 46-тонную машину к "мольберту". Дальше в дело вступила система управления огнем и стабилизации орудия - по командам наводчика она выверенными движениями перемещала пятиметровый ствол пушки.

Получившийся результат заслуживает хорошей оценки на уроке рисования в среднем классе общеобразовательной школы. Для танка это "отлично". Комментаторы видео отмечают, что опубликованный ролик - хорошая реклама автоматике Т-80. После долгого забвения "летающие танки" в новейшей модификации БВМ начали поступать в войска.