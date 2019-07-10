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10.07.2019,  
09:02
Текст:  Антон Валагин

Видео: танк Т-80 стал художником

Появилось любопытное видео, на котором российский Т-80 предстает в совершенно необычном амплуа художника. Наводчик-оператор танка рядовой Алексей Прохоров при помощи маркера, прикрепленного к дулу танковой пушки, изобразил на листе ватмана правильную пятиконечную звезду.

Фото: let4eg / YouTube
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Помогал ему в это механик-водитель Т-80 сержант Денис Бережков - он точно подвел 46-тонную машину к "мольберту". Дальше в дело вступила система управления огнем и стабилизации орудия - по командам наводчика она выверенными движениями перемещала пятиметровый ствол пушки.

Получившийся результат заслуживает хорошей оценки на уроке рисования в среднем классе общеобразовательной школы. Для танка это "отлично". Комментаторы видео отмечают, что опубликованный ролик - хорошая реклама автоматике Т-80. После долгого забвения "летающие танки" в новейшей модификации БВМ начали поступать в войска.

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