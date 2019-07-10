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10.07.2019,  
12:35
Текст:  Алексей Брусилов

Вновь востребованы: средние танки Т-62 начали восстанавливать в Алжире

Советские танки Т-62 продолжают оставаться в сухопутных войсках почти полутора десятков государств. В некоторых армиях их продолжают активно использовать, в других отправили на базы хранения.

Одним из крупнейших эксплуатантов "шестьдесят вторых" в настоящее время является Алжир, его бронепарк насчитывает почти три сотни таких машин.

Однако до недавнего времени в видеорепортажах из этой страны чаще демонстрировались современные Т-90С, считающиеся сейчас основой ударной мощи танковых соединений.

Также можно было увидеть Т-72М1, часть которых прошла модернизацию с российской помощью.

На вооружении механизированных дивизий имеются еще и усовершенствованные Т-55МВ, получившие динамическую защиту, новые прицелы и двигатели.

Поэтому некоторые военные эксперты стали считать, что алжирское командование сочло Т-62 бесперспективными и, возможно, полностью откажется от них.

Фото: joepyrek / wikimedia.org
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Теперь стало понятно, что они ошибались. Снимать танки этой модели с вооружения никто не собирается, более того, их начали восстанавливать. Доказательством тому стали фотографии, недавно опубликованные в Сети. На них запечатлены несколько десятков отремонтированных боевых машин.

Видимо, рост военно-политической напряженности в этом регионе вынуждает Алжир предпринимать меры по укреплению своей обороны, в том числе возвращать в строй танки-ветераны.

Кстати, недавно стало известно, что и в России планируется возобновить выпуск орудийных стволов и снарядов для Т-62.

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