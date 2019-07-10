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10.07.2019 / 18:21

Забронзовели: часы Zenith Pilot Type 20 Adventure в бронзовом корпусе

Хронограф Zenith Pilot Type 20 Chronograph Adventure на ремешке из крокодиловой кожи камуфляжной расцветки. Фото: Zenith
Хронограф Zenith Pilot Type 20 Chronograph Adventure на ремешке из крокодиловой кожи камуфляжной расцветки. Фото: Zenith

Специально для любителей часов в корпусе из бронзы компания Zenith пополнила коллекцию знаменитых "пилотских часов" трехстрелочником и хронографом, подобрав к винтажному оттенку металла, со временем покрывающегося патиной, модный цвет хаки для циферблата. Арабские цифры на нем покрыты люминесцентым составом Super-LumiNova.

У часов два взаимозаменяемых ремешка: один из кожи аллигатора с камуфляжным рисунком, второй - из телячьей кожи выделки matrix.

Как и положено моделям, отсылающим к стилистике первых лет авиации, диаметр корпуса часов достаточно большой - 45 мм, а широкая рифленая заводная головка, благодаря своему крупному размеру, легко регулируется. Трехстрелочник оснащен механизмом Zenith Elite с автоподзаводом и 50-часовым запасом хода. Для хронографа выбран легендарный автоматический калибр El Primero (36 000 полуколебаний в час) с аналогичным запасом хода.

Zenith Pilot Type 20 Adventure сочетает вполне городской вид с непревзойденной универсальностью, надежностью и точностью. На задней крышке из титана (это гипоаллергенный материал использован для деталей, которые соприкасаются с кожей) выгравирована надпись "ZENITH Flying Instruments".

Трехстрелочник Zenith Pilot Type 20 Adventure на ремешке из телячьей кожи цвета хаки. Фото: Zenith
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