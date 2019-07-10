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10.07.2019,  
15:01
Текст:  Алексей Моисеев

Захваченные в Ливии ПТРК Javeline оказались французскими

Вокруг происходящих в Ливии кровавых событий продолжает раскручиваться скандал с захваченными в отбитом у сторонников Хафтара городе Гарьян противотанковыми комплексами FGM-148 Javelin.

До недавнего времени считалось, что в раздираемую уже 8 лет гражданской войной страну это оружие было доставлено из Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако оказалось, что данные ПТРК принадлежат французскому спецназу. Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, информация об этом появилась в газете The New York Times.

Сообщается, что французы, якобы, не делились этими комплексами с ЛНА. Эти ПТУР были повреждены и находились на одном из складов в Гарьяне, дожидаясь утилизации. Их-то и обнаружили бойцы, подчиняющиеся так называемому Правительству национального согласия.

Фото: SODiwane / wikimedia.org
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"Получается, что под Триполи на стороне Хафтара воюют регулярные подразделения Франции. Поддержка ЛНА Парижем не является большим секретом, но информация о том, насколько активно она осуществляется,обнародована впервые", - отметил Лямин.

Ранее также поступала информация о присутствии в Ливии специалистов из ОАЭ, которые обслуживают ударные беспилотники и комплексы ПВО "Панцирь-С1".

По другую сторону линии фронта действуют военные советники из Турции. Кроме того, неоднократно сообщалось о нахождении в Мисурате военного контингента из Италии.

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