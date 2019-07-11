Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи

В 2021-2022 годах на МКС доставят четыре новые солнечные батареи, которые установят на американском сегменте станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Солнечные батареи рулонного типа будут развернуты поверх существующих. Для выполнения данной операции астронавтам придется выйти в открытый космос.

Напомним, в конце марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что одна из трех новых батарей, установленных на внешней поверхности МКС в сентябре прошлого года, не работает.

Чуть позже появилась информация, что новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре 2019 года.