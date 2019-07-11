Бюст Жукова восстановили в Харькове

В Харькове восстановили бюст маршалу Советского Союза Георгия Жукова.

В начале июня местные националисты повалили памятник легендарному военачальнику. Несмотря на неоднократные попытки, радикалам не удалось демонтировать монумент официальным путем. На постаменте памятника и сейчас местами видна красная краска, которой вандалы вымазали монумент.

Следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, передает издание "Городской дозор".

В сносе памятника Георгию Жукову подозревают волонтера и активиста Вячеслава Дуду. Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. По некоторым данным, Дуда один из тех, кто тянул веревку, заброшенную на памятник. Если его вину докажут, активисту грозит до четырех лет тюрьмы.