Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.07.2019,  
10:59
Текст:  Олег Корякин

Братья-близнецы: АК-12 и гражданскую версию автомата сравнили на видео

Эксперт рассказал, чем визуально отличается автомат АК-12 от нового гражданского карабина АК TR3.

Видеобзор двух автоматов был опубликован концерном "Калашников". Специалист компании, мастер спорта международного класса по практической стрельбе Георгий Губич наглядно объяснил, в чем же разница между, казалось бы, похожими как две капли воды моделями.

Итак отличия на правой стороне. У АК-12 четыре положения флажка-переводчика: предохранитель, автоматическая стрельба, режим отсечки по два выстрела и режим одиночной стрельбы. На гражданском карабине всего два положения: предохранитель включен и режим ведения огня.

Фото: Александр Корольков/РГ
Пистолет "Удав" с новым калибром показали на форуме "Армия-2019"

Еще у АК TR3 имеется маленькая кнопка - ось блокиратора телескопического приклада. Он не позволяет снять карабин с предохранителя в момент, когда складывается приклад.

На левой стороне стоит присмотреться к маркировке. У АК-12 это 6П70. У гражданского карабина - логотип производителя, маркировка TR3 и надпись Made in Russia.

Справка "РГ"

Самозарядный карабин Калашников TR3 впервые был представлен в 2017 году. Его серийное производство началось в 2019 году. Оружие максимально унифицировано с боевым автоматом АК-12. Выпускаться будет я в двух калибрах - 5,45 мм и 7,62 мм.

Емкость магазина - 10 патронов. На карабин установлен дульный тормоз компенсатор с быстросъемным байонетным креплением и цевье с планками Пикаттини. Оснащена планкой и крышка ствольной коробки. Оружие комплектуется магазинами с окнами визуального контроля количества патронов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Видео: танк Т-80 стал художником 10.07.2019
Прибавили мощи: Т-64 "скрестили" с российскими Т-72 в Узбекистане 09.07.2019
стрелковое оружие
Шесть тысяч АК-74М последней модификации поступили в ЦВО 08.07.2019
Пистолет "Удав" с новым калибром показали на форуме "Армия-2019" 28.06.2019
автоматы
Минобороны рассекретило архивы о первых испытаниях автомата Калашникова 28.06.2019
Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад 18.06.2019