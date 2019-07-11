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"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети

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    11.07.2019, 19:10
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский сериал "Молодёжка" пользуется чрезвычайной популярностью у зрителей, предпочитающих смотреть кино в Сети. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные за первое полугодие онлайн-кинотеатра ivi.

С января по июнь пользователи сервиса искали спортивную драму свыше полумиллиона раз. Любопытны и другие частые запросы. В десятку, среди прочего вошли "эротика", "Мстители", "секс", "Чернобыль", "порно", "Аквамен", "Лего", "Игра престолов" и "Джон Уик".

Инфографика: ivi

Занятно, что каждая десятая попытка найти резонансный сериал HBO "Чернобыль" была проведена с ошибкой: более 25 тысяч россиян искали "Чернобль", ещё три с лишним тысячи хотели посмотреть "Черноболь".

Так же не повезло кумиру ценителей незамысловатых боевиков Джеки Чану - из почти девяти тысяч его активных поклонников треть полагает, что имя его - "Джекичан". Он, кстати, замыкает тройку персонального рейтинга, где лидирует итальянский режиссёр, специализирующийся на кино для взрослых Тинто Брасс (накануне мы сообщали, что он попал в реанимацию с приступом лихорадки), - более 27 тысяч запросов. Второй - Том Харди (чуть менее 13 тысяч). В пятёрке также всеобщие любимцы Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо.

Любопытны региональные данные: в Москве особый интерес вызывает многосерийная медицинская драма "Анатомия страсти", в Петербурге - культовое фэнтези "Игра престолов", завершившееся в этом году скандальным восьмым сезоном. При этом в целом в центральном регионе чаще всего ищут мультсериал "Маша и Медведь", а в СЗАО - остросюжетный "Мажор".

"Секс" - самый популярный запрос на Юге нашей страны, а на "Поволжье" предпочитают формулировать иначе - "эротика". На Урале особенно популярен "Чернобыль", в Сибири - всё та же "Молодёжка", а на Дальнем Востоке - супергеройская франшиза Marvel "Мстители" (см. инфографику).

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