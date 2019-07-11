Что предлагает Беларусь на выставке "Всероссийский день поля"

Не на традиционном подиуме в выставочных павильонах, а в реальных полевых условиях Ленинградской области доказывают достоинства и преимущества своей новейшей аграрной техники белорусские специалисты. Продукция их ведущих предприятий машиностроения представлена на открывшейся 11 июля крупнейшей сельскохозяйственной выставке передовых технологий России - "Всероссийский день поля".

Дилеры "Амкодор-Северо-Запад", "ТД МТЗ-Северо-Запад" и "ТД Агромарка" (дилер "Гомсельмаша") из Санкт-Петербурга демонстрируют лучшие образцы сельхозтехники на специализированных площадках, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в РФ.

Деловая программа выставки включает все основные направления развития агропромышленного комплекса. В ее экспозиции несколько разделов: "Растениеводство", "Животноводство", "Инженерно-техническое обеспечение АПК". Ассортимент сельскохозяйственной техники впечатляет и качеством, и количеством, констатируют эксперты выставки. Здесь представлены прицепные опрыскиватели и протравливатели семян, оборудование для молочно-товарных ферм и для внесения консервантов на комбайны, боксы и дренчеры для выращивания телят, молочные такси, сыроварни, автотракторная продукция из полимерных материалов.

В течение двух дней специалисты смогут не только продемонстрировать передовые достижения, но и познакомиться с лучшими образцами техники своих коллег, наметить перспективы сотрудничества, договориться о контрактах с потенциальными покупателями. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского аграрного университета пройдет международная конференция "Климат, плодородие почв, агротехнологии", состоится панельная дискуссия "Цифровизация сельскохозяйственного производства: точное земледелие как основа повышения конкурентоспособности".