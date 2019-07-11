Новости

Российская техника примет участие в учениях в Венесуэле 10:22
Медики назвали безопасную суточную порцию шоколада 10:21
Генконсульство РФ выясняет обстоятельства гибели россиян в Греции 10:03
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь 10:00
На остановках в Москве появились новые автоматы по продаже билетов 09:57
Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана 09:49
В Дагестане погибли при пожаре три человека 09:48
В Приморье подняли в воздух истребители, самолеты и ракетоносцы 09:46
В Тюмени прооперировали ребенка с удвоением пищевода 09:41
На "Иннопроме" показали полярный вездеход с беспилотным управлением 09:21
Появилось видео неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником 09:20
Бюст Жукова восстановили в Харькове 09:16
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья 09:13
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля 09:03
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин 08:57
В Перми дети отравились хлором в бассейне 08:50
В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных 08:29
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык 08:28
"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро 08:23
В Новосибирске при пожаре погибли трое детей 08:09
У Комсомольска в Амуре утонула девочка 07:48
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN 07:46
Ученые обнаружили новый признак развития аутизма 07:42
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области 07:30
Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился аварией 06:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 10:03
Рубрика: В мире

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Текст: Александр Ленин

Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели двух граждан РФ в Греции.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших", - заявил сотрудник российского генконсульства в Салониках, на которого ссылается агентство РИА Новости.

Фото: iStock
Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги

По последним данным, на полуострове Халхидики в северной части страны во время шторма погибли шесть иностранных туристов, среди которых оказались мужчина из России и его двухлетний сын, передает издание The Sun. На них упало дерево после сильного порыва ветра.

Среди других жертв числятся граждане Чехии и Румынии, в том числе восьмилетний мальчик. Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Разбушевавшийся 10 июля шторм сопровождался градом и ливнями. С домов срывало крыши, переворачивало автомобили. Власти страны оценивают ущерб от стихии. На месте работают около 140 пожарных, которые пытаются устранить последствия непогоды.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана