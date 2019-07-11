"К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших", - заявил сотрудник российского генконсульства в Салониках, на которого ссылается агентство РИА Новости.

По последним данным, на полуострове Халхидики в северной части страны во время шторма погибли шесть иностранных туристов, среди которых оказались мужчина из России и его двухлетний сын, передает издание The Sun. На них упало дерево после сильного порыва ветра.

Среди других жертв числятся граждане Чехии и Румынии, в том числе восьмилетний мальчик. Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Разбушевавшийся 10 июля шторм сопровождался градом и ливнями. С домов срывало крыши, переворачивало автомобили. Власти страны оценивают ущерб от стихии. На месте работают около 140 пожарных, которые пытаются устранить последствия непогоды.