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11.07.2019 04:43
Рубрика: В мире

Гигантский британский авианосец дал течь во время испытаний

Самый большой британский авианосец Queen Elizabeth был вынужден вернуться на базу в Портсмут из-за возникших проблем.

Фото: Artem Tkachenko/Wikipedia.org
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Вода затопила один из отсеков корабля. Проводившиеся в открытом море испытания пришлось прервать. В министерстве обороны страны заявили, что произошла "небольшая проблема во внутренней системе судна".

Напомним, согласно новой стратегии по обороне и безопасности, в состав ВМС Великобритании должны быть включены два новых авианосца класса Queen Elizabeth, на борту которых можно разместить по 50 самолетов F-35.

Первый корабль вышел в море в декабре 2017 года. К полномасштабной службе он приступит в 2021 году, сообщает портал Defense News.

В мире Европа Великобритания
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