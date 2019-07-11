Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29

Среди стран, эксплуатировавших МиГ-29, была и Восточная Германия. Эти самолеты продолжили службу после объединения Германии, причем не только в составе сил быстрого реагирования, но и в качестве условного противника на учениях стран НАТО.

Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США. По словам капитана Майка Маккоя, одного из пилотов эскадрильи, главными особенностями МиГ-29 были высокая маневренность на низкой скорости и нашлемная система целеуказания. Американский летчик отметил, что бой с МиГ-29 был похож на бой с F-18 Hornet, однако у советского самолета обнаружилось важное преимущество - он был быстрее и мощнее F-18. Оба самолета могли маневрировать на малой скорости, однако F-18 требовалось снижаться, чтобы снова набрать скорость, и в этот момент противник имел шанс оказаться в более выгодном положении. Кроме того, пилот МиГа мог запустить ракету Р-73 по цели, находящейся под углом до 45 градусов к продольной оси самолета.

Нашлемная система целеуказания также создавала проблемы американцам. Маккой вспоминает, что эта система оказалась опаснее, чем предполагалось. "Каждый раз, когда я приближался к МиГ-29, мне приходилось выпускать ловушки, чтобы увернуться от Р-73", - заявил летчик. С ним согласен еще один пилот F-16 - подполковник Гари Уэст, командовавший 510-й эскадрильей. "Некоторые из наших пилотов думали, что прицел, установленный на шлеме пилотов МиГ-29, положит конец ближнему маневренному воздушному бою". Однако позже выяснилось, что на высокой скорости у пилотов F-16 больше шансов в бою с МиГ, чем на низкой.

Маккою и другим американцам предоставили возможность подняться в воздух на МиГ-29, в ходе полета они отметили некоторые недостатки самолета. "Обзор из кабины оставлял желать лучшего, и этот недостаток дал нам реальное преимущество", - сказал он.

Капитан Михаэль Рауббах, служивший в то время пилотом МиГ-29, подтвердил справедливость этого утверждения: "Обзор у нас не так хорош, как на F-15 и F-16". По его словам, это не позволяет поддерживать визуальный контакт и оптимальный вектор подъема одновременно. "Это может стать реальной проблемой, особенно в бою небольшим самолетом, таким как F-16", - уверен немецкий летчик.

Еще один немецкий офицер, капитан Оливер Пранк объяснил, что МиГ-29 создавался не для ближнего воздушного боя, хотя и использовался ВВС ГДР в качестве перехватчика. "Самолет был спроектирован так, чтобы достигнуть нужной высоты, развить сверхзвуковую скорость, "отстреляться" ракетами и вернуться домой", - подчеркнул он. И отметил, что подвеска дополнительных баков ограничивала возможности самолета - с ними он не мог развивать сверхзвуковую скорость.

Несмотря на эти недостатки, МиГ-29 был грозным противником, считает капитан Майк Маккой. "Опыт подтвердил то, что я знал - МиГ-29 способен развернуться и вести воздушный бой в телефонной будке (крайне ограниченном пространстве - прим. "РГ"). Однако трепет перед ним исчез после первого полета", - вспоминает он.

Схожего мнения придерживается и подполковник Гари Уэст. "Когда западные пилоты впервые сталкиваются с МиГом, они, как правило, с благоговением смотрят на него, вместо того, чтобы сражаться с ним. Их восхищает этот самолет советской постройки, на изучение которого они потратили так много времени. Однако после первой встречи это чувство проходит. Они узнают, как с ним бороться и в какой ситуации можно попасть в беду. Этого не узнаешь, читая отчеты", - подчеркнул он.