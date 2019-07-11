Как "шахид-мобили" изменили характер вооруженных конфликтов

Конфликты на Ближнем Востоке обогатили военную науку новыми тактическими приемами, в том числе массовым использованием смертников и заминированных автомобилей. В итоге военным разных стран пришлось искать "противоядие" от ноу-хау международных террористов.

Впервые с применением "адских машин на колесах" армии США и Франции столкнулись в октябре 1983 года в Бейруте. Боевики заминировали и взорвали два грузовика в расположении американских и французских военных. В результате атаки погибли 307 человек, в том числе 17 агентов ЦРУ. Позже тактику применения джихад-мобилей взяли на вооружение боевики-смертники из других стран.

"В русскоязычной среде часто употребляются такие названия, как "джихад-мобиль" или "шахид-мобиль". Но здесь корректнее будет использовать принятый в американской военной лексике специальный термин - Suicide vehicle-borne improvised explosive device (SVBIED), или "автомобиль смертника с установленным самодельным взрывным устройством", - пишет "Армейский стандарт".

Как правило, "бомба на колесах" представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости. Для защиты водителя-смертника от стрелкового оружия и гранатометов машину обшивают листами металла. Особое внимание уделяется кабине и колесам, чтобы автомобиль смог доехать до цели. Из салона вынимают все содержимое, после чего свободное место заполняется взрывчаткой. Для подстраховки, вдруг смертник будет убит или передумает, в машину вставляется радиоуправляемый детонатор, и команда на подрыв подается дистанционно.

"При подрыве бомбы массой в несколько тонн уцелевшие бойцы на время "выпадают" из боя вследствие полученных ранений, контузий, а также часто поддаются панике", - отмечает автор статьи.

Если в городских условиях заминированные автомобили применяются в тактических целях, то в стратегическом плане они могут быть использованы для прорыва линии фронта на одном или нескольких участках. Известны случаи, когда SVBIED действовали в составе бронированных групп. При этом бронетехнике отводилась роль щита, а смертник получал возможность добраться до цели.

Впрочем, профессиональные военные быстро разработали контрмеры: бетонные и железные заграждения, траншеи, земляные валы и минные поля. Для грамотно организованной обороны заминированные автомобили уже не представляют большой угрозы.